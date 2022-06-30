大學教授夫妻涉侵吞研究專利　100萬新台幣交保

台灣台北醫學大學知名女教授黃彥華涉嫌與擔任台灣大學醫學院藥理研究所所長的丈夫林泰元，將她受台北醫學大學委託研發的幹細胞應用成果據為己有，私下申請專利。台北地方檢察署周三（29日）約談黃女及林男到案，周四（30日）清晨以涉犯背信等罪嫌諭知他們交保。

檢調接報指，專長為幹細胞研究的黃彥華於2011年及2013年，陸續以台北醫學大學教授名義向科技部申請研究經費補助，卻涉嫌違背受託任務，夥同丈夫侵佔屬於職務上研發的幹細胞應用成果，在未經校方同意下兩度私自申請專利，被校方揭發。兩夫婦曾主持、參與多項幹細胞相關研究專案，並共同成立研發團隊。

檢調初步發現，黃女和林男涉嫌與業者合作，計劃將研發專利轉讓給生物科技公司。台北地方檢察署周三指揮調查局台北市調查處到9處地點搜索，以被告身份傳訊黃女、林男及高姓生物科技業者，另約談多名證人查證案情。檢察官複訊後，周四依涉犯刑法業務侵佔、背信等罪嫌，諭知黃女、林男及高男各以100萬元新台幣（約26萬港元）交保。