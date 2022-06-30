華大使批西方製造糧食危機　藉此遏制中俄

中國駐俄羅斯大使張漢暉周三（29日）在俄羅斯媒體發表署名文章稱，全球糧食供應不足並不是缺少糧食，而是美西方制裁、限制出口等手段打擊全球正常糧食貿易，引發供應不均衡危機。他指美西方想借炒作糧食安全達到提價牟利、遏制中俄等多重目的。

文中指出，以美國為首的西方國家將譴責俄軍事行動構成「戰爭饑荒罪」，炒作所謂「中國超需囤糧」等謬論，給中俄扣上製造糧食危機的帽子。美西方高調宣布提供數億美元的全球糧食援助，以救世主的姿態企圖引領全球糧食安全合作，實際上卻透過4家美國糧食供應商壟斷全球80%以上的糧食貿易，控制國際糧食定價權，在全球糧價波動中賺取超額利潤。他強調，全球糧食生產、貿易包括定價權等都掌握在美西方國家及其糧商手中，包括中俄在內的發展中國家實際上並沒有多少話語權和影響力。

張漢暉指出，將糧食作為外交籌碼和政治武器，人為製造和加劇全球糧食危機，最大的受害者是廣大發展中國家，捱餓的是世界最貧困人群。他敦促美西方與其絞盡腦汁在這一根本性問題上給中俄等國家潑髒水，不如採取切實行動推動俄烏和談，解除對俄制裁，減少貿易壁壘，保障國際農產品供應暢通，共同維護全球糧食安全。