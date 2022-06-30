華稱中美軍方需誠意溝通　發展新航母視乎需要

美媒近日報道，美方正尋求中美軍方官員之間建立更好的溝通渠道。中國國防部新聞發言人譚克非對此表示，中方對推動兩軍交流合作持開放態度，但合作需要雙方都拿出誠意並付出努力。提到中國航空母艦的後續發展計劃，他表示中方將按照國家安全需要和裝備技術發展情況綜合考慮。

譚克非稱，中美兩國防務和軍隊領導通過國防部直通電話等渠道保持着溝通交流，為雙方增進理解、管控分歧、避免誤判發揮了重要作用，目前兩軍間的溝通渠道暢通。但他批評美方抱持冷戰思維，推行集團政治，為了一己私利，拉緊雙邊軍事同盟、拼湊美英澳三邊安全夥伴關係、兜售「四邊機制」、強化五眼聯盟等。他敦促美方以實際行動為兩軍關係健康穩定發展創造有利條件。

至於澳洲和加拿大近期屢指該國軍機在國際空域活動時遭解放軍軍機攔截，批評中方不專業。譚克非反駁澳加有關言論歪曲事實、顛倒黑白。他指澳加兩國軍機不顧中方反對，逼近中方空域偵察，危害中國國家安全，中方的處置措施有理有力、安全專業。他強調，派遣軍機到別人家門口招搖挑釁的行徑，是任何一個國家的武裝力量都不會坐視不管。對於此類冒險挑釁行為，他警告中方來一次反制一次，不請自來者後果自負。