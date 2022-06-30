香港投資內地逾1.4萬億美元　商務部支持融入國家發展

內地商務部周四（30日）舉行的記者會表示，截至2021年底，內地累計吸收香港投資超過1.4萬億美元（約10.9萬億港元），佔內地吸收外資總量的57.6%。商務部發言人束玨婷指，回歸以來，香港與內地經貿交流合作不斷深化，水平不斷提高，領域不斷拓展。兩地優勢互補、共同發展，香港成為國內大循環的重要參與者和聯通國內國際雙循環的重要促進者。

束玨婷稱，1997至2021年內地與香港貿易額由507.7億美元（約3,960億港元）增至3,603.3億美元（約2.81萬億港元），增長6.1倍。25年來，商務部與香港政府在經貿領域積極建立並完善合作機制，推動兩地規則銜接、機制對接，通過簽署《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）及其系列協議，內地對香港已全面實現貨物貿易自由化，基本實現服務貿易自由化，並在貿易投資便利化方面開展了豐富務實的合作。

商務部除積極推動建設粵港澳大灣區，實施一系列政策措施，又支持香港參與共建一帶一路，融入國家發展大局。2013年以來，香港與內地企業連續7年同赴一帶一路國家開展投資洽談，促成70多項投資合作意向。去年，商務部與香港政府簽署《關於推進境外經貿合作區高質量發展合作備忘錄》。此外，商務部還會同有關部門不斷完善對港保供機制，保證供港鮮活農產品穩定供應和質量安全。