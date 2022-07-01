前空姐縱火燒死丈夫　判囚15年

台灣一名李姓前空姐與奶奶鬧出婆媳糾紛，互控施暴並鬧上法庭，引起風波。李女去年3月11日在台中市豐原區住家淋油縱火，導致自己及丈夫嚴重燒傷，丈夫經搶救45天後不治。李女事後被起訴家暴殺人罪，台中地方法院周四（6月30日）審結，判處李女15年徒刑。全案可上訴。

報道指，45歲的李女與小她7歲的丈夫楊男都喜歡鳥，兩人於鳥社團認識，交往5個月便結婚。但李女婚後認為，老爺和奶奶質疑她比楊男年長，無法生育，對她態度突變，雙方衍生衝突。據報兩夫婦均有精神科就診病史，情緒管理能力不好，李女與其夫及老爺奶奶曾互控家暴。台中地方法院去年3月9日依家庭暴力防治法，核發暫時保護令給老爺奶奶，但警方尚未送達給李女便發生縱火案。

李女去年3月11日清晨5時許再與楊男爭執，她將汽油淋在對方身上，並點燃打火機。楊男全身着火，李女也灼傷，自行拿滅火器撲滅火勢，但楊男全身皮膚80%面積燒傷。楊男曾稱當時在睡夢中突被妻子叫醒及要求下跪道歉，他照做後卻遭淋汽油。雖然李女否認，但閉路電視片段證實她曾到油站買汽油犯案。