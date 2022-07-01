雙胞胎姊妹同患腎衰竭　父母齊捐腎救女創首例

江西省贛州市一對18歲雙胞胎姊妹，先後患上腎功能衰竭，生命危在旦夕。父母劉先生和胡女士毅然決定各捐出一顆腎臟救兩名女兒成為內地首例，兩名女兒的移植手術均成功完成。

內媒周四（6月30日）報道，2003年出生的雙胞胎姊妹去年先後患上腎衰竭，二人病況相似，藥物治療多日仍未見好轉。基因檢測報告指，二人的病因為NPHP1基因突變。病情嚴重影響姊妹倆的正常生活，為免耽誤她們的人生，其父母向武漢大學人民醫院器官移植科求助。姊妹倆完成器官移植登記後，等待腎移植機會，惟杳無音訊。當父母得知親屬間亦能進行腎移植，便毅然決定將自己的腎臟捐給女兒。

但進行親屬間的腎移植亦非易事。縱使父母的腎臟結構及功能一切正常，但母親是B型血，姊妹倆則是A型血，進行不同血型的腎移植導致排斥反應的風險極高。幸在武漢大學人民醫院接受跨血型腎移植手術後，姊妹倆均安然無恙，與父母在手術後的身體恢復進度良好。姊妹倆向父母和醫護人員表示感激：「18年前父母給了我們第一次生命，現在我們在成人的時候，父母和醫生護士又給了我們第二次生命。」