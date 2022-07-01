前白宮國安顧問　籲印太安全對話納入台灣

美國前白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周四（6月30日）早上出席美國外籍記者協會（FPA）視像座談會，指美方對台奉行數十年的戰略模糊早已過時，鑑於中國大陸的武力威嚇日益增加，應把台灣納入印太地區安全對話不可或缺的一分子。

被台媒問及美方應否明確承諾台灣遭侵略時會協防時，博爾頓表示，戰略模糊政策早已過時，又聲稱依任何國際習慣法或定義，台灣都是「獨立國家」及生氣蓬勃的民主政體。他強調，大陸不能指使美方承認哪一方，這是基本主權行為，陸方必須學習。他提到，30年來民調顯示台灣人自我認同出現明顯變化，認為自己是台灣人的比例持續攀升，非常渴望自治。

博爾頓認為，大陸不想和台灣開戰，可能想藉宣布對台實行封鎖等方式製造危機，美國、日本及澳洲屆時必須援助台灣。他提到美日印澳組成的「四方安全對話」及美英澳組成的三方安全夥伴關係（AUKUS），並指出太平洋島國也日益擔心大陸擴大影響力，日本愈來愈多人認為大陸攻擊台灣形同攻擊日本。他表示，如能把握機會讓台灣成為區域安全對話不可或缺的一部分，兩岸周邊地區將更加安全。