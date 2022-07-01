紐斥日益挑戰國際規則　華反駁指控不實

新西蘭總理阿德恩周三（6月29日）在西班牙出席北約峰會期間，批評中國愈來愈獨斷，愈加願意挑戰國際秩序和規則，呼籲各國用外交及經濟途徑加強與印太地區的關係。中國駐新西蘭大使館周四（6月30日）反駁指，當中包括一些對中國的不實指摘，對此表示遺憾。

中國駐新西蘭大使館發聲明指，阿德恩有關表態顯然無助於深化中國與新西蘭的互信，也有悖兩國為保持雙邊關係正確發展方向而付出的努力。聲明提到，新西蘭聲稱南太地區基於規則的國際秩序面臨日增壓力，注意到破壞地區穩定的企圖；強調中方在與南太關係問題上的立場一貫且清楚，目標是深化與南太國家的長期夥伴關係，幫助島國夥伴提升發展能力，更好應對氣候變化等問題。

華使館強調，如南太地區存在緊張升級，絕非中國與島國夥伴開展可持續發展合作造成，這些合作與所謂「軍事化」無關。對於新西蘭堅持獨立外交政策，不尋求擴大軍事聯盟，華使館指出中方堅決反對各種軍事同盟、集團政治，反對搞排他性小圈子，也不贊成以意識形態劃線、挑起地緣政治衝突，或者選邊站隊、脅迫他國選邊站隊，主張各國和人民共同享受安全保障，攜手應對各種挑戰。