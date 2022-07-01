內地非私營單位平均工資首破10萬人民幣　浙江居首

內媒周五（7月1日）報道，截至周四（6月30日）已有25個省市區發布去年的平均工資數據。數據顯示，有6地的非私營單位就業人員平均工資超過10萬元（人民幣，下同，約11.7萬港元），其中淅江省暫居首。

國家統計局公布的數據顯示，去年內地城鎮非私營單位就業人員年平均工資為106,837元，比前一年增加9,458元（約1.1萬港元），名義增長9.7%，是內地城鎮非私營單位就業人員年平均工資首次衝破10萬元大關。個別地方來看，浙江、廣東、江蘇、青海、寧夏和重慶均破10萬元大關。而內地城鎮私營單位就業人員年平均工資為62,884元（約7.35萬港元），比前一年增加5,157元（約6,034港元），名義增長8.9%。

其中在數碼經濟快速發展的浙江，相關平均工資更達122,309元（約14.3萬港元），比前一年增加逾萬元，扣除價格因素增長足足有10.9%。數據顯示各行業的收入差距亦大，在19個行業大類中年平均工資最高的行業，是訊息傳輸、軟件和訊息技術服務業逾20萬元（約23.4萬港元），其次為科學研究和技術服務業以及金融業，3個行業均為全國平均水平的一倍多。

對於有民眾感覺自己的工資「被增長」或「拖後腿」，有地方部門指出平均工資不等於個人工資，統計部門公布的平均工資是稅前工資，包括最終到手的實發工資，以及用人單位代扣、代繳的個人所得稅、公積金以及養老、醫療、失業保險基金等，故數據比多數人實際到手的工資高。目前內地以高收入人士比例偏少，中低收入人士佔大多數，平均工資受高收入群體影響更大。