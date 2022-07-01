軍機命名規則公布　戰機用龍及鯊系列

內地傳媒報道，中國航空工業集團周五（1日）舉辦品牌與社會責任專題活動，首次公布軍民機產品品牌命名規則，同時發布多個品牌系列的各型產品品牌名稱，涵蓋戰機、轟炸機、運輸機、特種飛機、教練機、直升機、通用飛機和無人機機種。

陸基戰機採用「龍」系列，殲20重型隱形戰機為「威龍」；航空母艦戰機是「鯊」系列，殲15重型艦載戰機為「飛鯊」；至於轟炸機採用「神」系列，轟6K及轟6N噴氣式戰略轟炸機分別是「戰神」及「雷神」。軍用運輸機採用「鵬」系列，運20重型戰略軍用運輸機為「鯤鵬」。預警及偵查類飛機採用「千里眼」系列，反潛巡邏機屬於「海雕」系列，通訊對抗飛機是「雷電」系列，而教練機是「鷹」系列。

軍用直升機方面，戰術通用類直升機採用「神雕」系列，「霹靂火」系列屬於專用武裝型直升機。民用飛機系列包括「吉祥鳥」系列的民用直升機，大型水陸兩棲飛機AG600命名「鯤龍」，高端型通用飛機命名「領翔」，普通型通用飛機命名「領雁」，飛艇和繫留氣球類命名「祥雲」。此外，民用運輸類飛機繼續以「新舟」系列命名，軍民兩用無人機則保留「翼龍」、「雲影」和「旋戈」系列的品牌命名。