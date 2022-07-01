國家衞健委：入境人員隔離應排查猴痘

國家衞健委整合修訂2022年版的《猴痘防控技術指南》，現有入境人員隔離期間排查新冠病毒感染的同時，各地應該主動對他們排查猴痘病毒，特別是入境前21天內有猴痘疫情報告國旅居史的人員，密切監測出疹情況；發現可疑人員或疑似病例，應該按照規定及時報告轄區疾控機構並轉送定點收治醫療機構。

內地傳媒周五（1日）報道，為進一步指導各地做好猴痘疫情防控工作，規範猴痘流行病學調查、接觸者判定和管理、實驗室檢測等工作，國家衞健委組織專家在衞生部《猴痘流行病學調查原則（試行）》等3個技術方案的基礎上，整合修訂形成《猴痘防控技術指南》。指南提到，出入境人員和涉疫地區人員需要關注所在國的猴痘疫情信息；在猴痘地方性流行地區，盡量避免接觸嚙齒類動物和靈長類動物，不直接接觸動物的血和肉，必須徹底煮熟後才能食用；處理染病動物或感染組織及在屠宰過程中，應該佩戴手套及其他適當的防護用品。

此外，從疫區歸國人員需要注意自我健康監測，出現皮疹等症狀時，應該主動就醫，並告知接診醫生疫區旅行史，以助於診斷和治療。若在國外有過接觸史和暴露史但未出現症狀，可以主動聯絡當地疾控中心諮詢及報備。指南提到，各級各類醫療衞生機構日常接診發熱伴出疹病人時，應該注意詢問病例流行病學史，同時展開病原學篩查，以排除水痘、風疹、麻疹或其他明確病因引起。