英媒稱豬比中國人吃得多　涉種族歧視

英國雜誌《經濟學人》上月28日發表一篇關於全球糧食問題的文章，文章在社交平台上的推文為「豬在2019年吃掉4.31億噸糧食，比中國人吃多45%」。當中將豬和中國人所食用的糧食總量相提並論，令中國民眾強烈不滿，批評是種族歧視。

內地官媒有主持人痛斥「人寫不出這種話」，大罵《經濟學人》是由「一群種族主義的豬」開辦。亦有網民認為，文章的出發點只是想表達世上大部分的糧食並非被人類吃掉而已。但有官媒反駁說法：「拿全世界的總人口去進行對比，難道不比單獨拿出中國更具說服力嗎？而且非洲大陸的總人口數也與中國不相上下，同時更需要糧食，為何《經濟學人》不去用豬和非洲人口進行比較呢？」諷刺因為一旦該雜誌這樣做，定必引發西方的非裔民眾譴責，「暗搓搓地惡心一下中國，在西方反倒是一種『無傷大雅』的政治正確」。

《經濟學人》於周四（6月30日）澄清，強調從無冒犯之意，將豬和中國人所食用的糧食總量比較，是因為中國是世上小麥和稻米的主要消費國。目前文章已重新修改相關措詞，社交平台上的推文亦由「豬比中國人吃得多」，換成「世界糧食產品中的大頭都被動物吃了」。