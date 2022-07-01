中老鐵路萬象南站換裝場　今建成投用

連接中國至老撾的中老鐵路去年底正式全線開通營運，而老撾首都萬象南站換裝場亦於周五（1日）建成投入使用。至此中老泰鐵路實現互聯互通，中老鐵路跨境貨物列車向北可通達中國成都城廂、重慶團結村、西安新築等各物流集散中心，並與中歐班列銜接，向南可經老泰間米軌鐵路通達泰國首都曼谷和林查班港，令陸海聯運國際物流更便捷。

中老鐵路採用國際標準軌，軌距為1.435米，泰國鐵路則採用米軌，軌距為1米，兩種鐵路貨物運輸的互聯互通需要進行換裝作業，在不同軌距的列車之間裝卸貨物。萬象南站換裝場建成後北向連接中老鐵路萬象南站貨場，南向連接既有老撾米軌鐵路塔納棱站，由老中鐵路有限公司投資建設，站內設置標準軌換裝線1條、米軌換裝線2條，全場可同時換裝25輛泰國米軌鐵路貨車，年換裝作業能力約80萬噸。

報道指出，萬象南站換裝場建成投用，將進一步增強中老鐵路輻射帶動作用，提升中國與東盟國家間的國際聯運效率，降低跨境物流成本，從中國昆明到泰國林查班港間的運輸時間比汽車換裝倒運縮短1天左右，運輸成本減少逾20%，預計每年可吸引泰國30萬噸以上的農業副產品、橡膠等跨境貨物通過中老鐵路赴華，支撐中老經濟走廊、中國—東盟命運共同體建設的運力。