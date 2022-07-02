加外長發涉港聲明　華使館斥粗暴干涉中國內政

加拿大外長喬美蘭周四（6月30日）就香港回歸25周年發聲明，呼籲北京和香港當局全面遵守「一國兩制」，承擔國際義務，並批評《港區國安法》實施後香港言論自由受到壓制，對香港事務指手畫腳。中國駐加拿大使館發言人周五（7月1日）回應反斥加方粗暴干涉中國內政，對此堅決反對和強烈譴責。

中國駐加使館發言人批評，喬美蘭涉港聲明污衊《港區國安法》侵害言論自由，對「一國兩制」在港實踐說三道四。發言人指，加方對「一國兩制」成功實踐的抹黑是徒勞的，對香港事務的插手干預也不可能得逞，這種錯誤行徑動搖不了中方全面準確貫徹落實「一國兩制」的堅定決心，動搖不了中國維護國家主權、安全和發展利益的堅強意志。發言人強調，香港回歸後，港人才真正享有廣泛的權利和自由，加方與香港存在所謂深刻聯繫不能成為加方干涉香港事務的理由。中方敦促加方尊重法治，尊重中國主權和統一，停止以任何形式干預香港事務、干涉中國內政，否則只會自取其辱，也必將遭到中方有力回擊。

另外，中國駐英大使館周五再批評英國首相約翰遜等官員稱一國兩制及50年不變蕩然無存的言論，斥英方反覆拿《中英聯合聲明》說事，妄議中方治港政策，操弄英國國民（海外）護照（BNO）簽證政策，本質上均為反中亂港勢力撐腰打氣，圖謀繼續禍亂香港，強調絕不可能得逞。