泗縣累計245人染新冠　小學爆疫數千師生急隔離

安徽省宿州市泗縣爆發本土新冠疫情，周三（6月29日）已實施封城，該市疫情防控應急指揮部周五（7月1日）晚在泗縣召開新聞發布會稱，自上月26日該縣在重點人群核酸檢測中發現1宗無症狀感染者後，截至周五下午6時，該縣累計報告確診病例39宗、無症狀感染者206宗；靈璧縣發現3宗泗縣關聯病例。據報道，泗縣有小學爆疫致數千師生需轉送集中隔離；江蘇省徐州、無錫和南京3市也出現泗縣關聯病例。

記者會稱，疫情發生後省市縣迅速開展流調排查，並有序實施區域核酸檢測。目前當地每日檢測能力達16.4萬單管、檢驗人員363人；全市採樣隊伍850支1,700人，設採樣點747處。自上月26日至30日，泗縣已完成3輪區域核酸檢測共逾160萬人次，正在開展第4輪區域核酸檢測。另宿州市內為泗縣準備5,987間隔離房間、其他市提供11,624間備用隔離房間。截至周五中午12時，累計隔離14,151人。

內媒日前引述泗縣疾控中心副主任楊冰穎稱，當地本輪疫情最先出現在盧莊及附近的泗縣第四小學。該校校長宋夢華表示，最先出現感染的一名老師，帶孩子到醫院看病接受核酸檢測時被驗出。其後該校3,000多名學生和100多名教生被轉運集中隔離，每名學生均由家長陪同。而周二（6月28日）南京出現多宗感染病例，患者的家人來自泗縣。