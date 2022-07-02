阿德恩訪英晤約翰遜　支持南海航行自由和台海穩定

北約在西班牙馬德里舉行的峰會周四（6月30日）結束後，新西蘭總理阿德恩周五（7月1日）訪問英國，與該國首相約翰遜會晤。二人會後發表聯合聲明，提及印太局勢和兩岸問題，重申支持南海自由航行和飛行權，並強調台海和平穩定的重要性，鼓勵兩岸透過對話和平解決爭議。

聯合聲明提到英紐在國防、安全、經貿、科技、產業、氣候變化、醫藥衞生等領域合作，雙方將共同加強支持以規則和法治為基礎、免於非法和單方面侵略行徑與經貿脅迫的國際體系。雙方表明會致力維護印太地區的和平穩定，並肯定東盟在區內的中心地位。聲明也關注新疆和香港的人權問題。二人討論到英國增加在印太地區的參與和投資，並同意與南太島國領袖緊密合作，支持其經濟恢復。

阿德恩其後在英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）發表演說，提到俄烏戰爭牽動太平洋地區。她指出，中國大陸在區內愈來愈強勢，但單憑區內活動不構成批判大陸的理由，應聚焦在其與島國雙邊關係的本質、各國能否保持政治自主。被問及如果外交手段未能阻止大陸攻台時將如何回應，她未有正面回答，只重申外交手段、對話和盡力避免戰爭的重要性，強調不宜孤立特定國家。