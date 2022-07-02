台官員會美副貿易代表　商下階段推動貿易倡議

台灣的行政院政務委員鄧振中於周四（6月30日）前往美國貿易代表辦公室，與副貿易代表比安基（Sarah Bianchi）會晤，討論下一階段如何推動台美21世紀貿易倡議。早前因確診新冠在墨西哥隔離而無法親赴華盛頓出席選擇美國投資峰會的鄧振中，亦於周一（6月27日）與美國商務部長雷蒙多舉行視像會談。

周一僅以視像方式出席台美21世紀貿易倡議首場會議的鄧振中，在符合美國疾控中心的旅行指引後，周四隨即前往華盛頓拜會比安基。鄧振中表示，美國政府正在徵詢公眾意見，未來數周將保持密切聯繫，以便早日啟動談判。他又指出，過去很多談判都是在美方要求下解決問題，但台美貿易倡議若能順利進行，台美將有穩定的法律基礎，有利雙方企業、非政府組織運作發展。

至於由美國商務部主辦的選擇美國投資峰會，原定由鄧振中率領台灣代表團參與。雷蒙多於周一特別透過視像方式對他表示，感謝台灣對美國的高度興趣，也盼與台灣發展更多商業關係。鄧振中則表示，台灣的供應鏈和投資均與美國關係密切，樂見更多台灣企業到美國進行重大投資。