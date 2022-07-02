無錫4日72人染新冠　多個景區臨時關閉

江蘇省周六（7月2日）公布前一日新增30宗本土新冠病例，其中28宗由無錫市報告。據內媒周六報道，無錫本輪疫情自周二（6月28日）至今已發現72名感染者，當中22人為同一感染源。目前該市多個景區已臨時關閉，無錫汽車客運站即日起亦暫停行駛所有班線。

無錫市新冠疫情聯防聯控指揮部周六凌晨發通告稱，該市周二晚在發燒門診發現1名就診者核酸檢測初步顯示受感染；翌日凌晨，與該人同住的家人經核酸檢測再發現1人感染。經核查，上述2人與外省高風險地區赴無錫人士有軌迹交集。隨後於周三至周五（6月29日至7月1日），當地累計發現70名感染者。截至周六凌晨2時，無錫全市已完成第3輪區域核酸採樣共逾507萬人，其中逾454萬人已有結果、均無感染，其餘人結果待出。

為阻斷疫情傳播，無錫太湖黿頭渚風景區、惠山古鎮景區、梅園景區、無朆動物園、太湖歡樂園等多個景區宣布自周六起至下周一（7月4日）關閉。早前該市已呼籲全體居民非必要不離開當地，並主動配合開展核酸檢測。另自周五晚上8時起，市區居民進入單位、小區和全市有明確防疫要求的公共場所或乘坐公共交通工具，均需持48小時內核酸檢測無感染證明或24小時內採樣證明。