內地昨增385宗本土新冠　安徽泗縣靜態管理

國家衞健委周日（3日）公布，內地前一日新增385宗本土新冠病例，包括75宗確診和310宗無症狀感染。安徽省疫情升溫，新增292宗本土病例，其中288名患者來自宿州市泗縣，該縣開始靜態管理、民眾足不出戶，實施疫情防控「三長」管理制度，國家衞健委副主任雷海潮率領工作組前赴泗縣指導防疫工作。

安徽省的本土新症包括61宗確診和231宗無症狀感染，病例由泗縣和靈璧縣通報。全省自6月26日至周日凌晨零時已累計發現572宗病例，省疫情防控應急綜合指揮部辦公室負責人指本輪疫情總體可控，未出現外溢，基於初期疫源不清、底數不明，為阻斷傳播鏈，當地正對涉外密切接觸者和次密切接觸者第一時間進行協查。

泗縣疫情防控應急指揮部周日發通告稱，新症中有187人在隔離觀察人員排查中發現，101人在中高風險區核酸篩查發現。該縣即日啟動第六輪區域核酸檢測，並實行疫情防控「小區長」、「樓幢長」和「單元長」管理制度，分別負責了解小區居民訊息、協助靜態管理，和配合做好檢酸檢測的隔離轉運等工作。