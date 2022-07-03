工程船斷開沉沒　省政府高度重視

颱風「暹芭」上周六（2日）吹襲廣東省及海南島等地期間，工程船「福景001」在廣東陽江海域斷開沉沒，船上30人落海，只有3人被香港政府飛行隊救助直升機救起，尚有27人失蹤。內媒周日（3日）報道，廣東省委、省政府，交通運輸部、應急管理部高度重視事件，其中廣東省委書記李希已對救援工作作出安排部署，要求盡最大努力調集搜救力量開展搜救，並根據海上情況科學安排搜救，避免次生災害。

報道指，交通運輸部部長李小鵬、應急管理部部長黃明、廣東省省長王偉中要求，組織各方搜救力量立即開展全方位救援，全力救助船上人員。廣東省海上搜救中心「福景001」應急處置指揮部已經成立，組織展開救援行動。

至於黃明周日早上主持召開防汛防颱風專題視頻會商調度會，會商強調要全力做好「福景001」走錨遇險搜救工作，迅速組織專業力量，充分調動各方面資源，千方百計搜救失聯人員，加強救援安全保障。

「福景001」長204米、寬42米，是一艘2,000噸級全回轉起重船，屬上海華景智雲海洋科技有限公司所屬海上風電安裝平台。員工周日受訪時稱，公司已成立相關事故處理部，正全力安撫船員家屬，也在組織後續工作。