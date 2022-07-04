內地18至24歲群體失業率攀升　畢業生憂無工作

國家統計局上月發布數據顯示，5月份18至24歲群體失業率達18.4%，隨上月的畢業季來到，1,076萬畢業生陸續投入職場，就業問題成為官方「穩就業」首要目標。受疫情影響，互聯網、教育培訓、房地產等行業近期頻傳裁員，不少應屆畢業生擔心「畢業即失業」。官方陸續推出措施支援就業，例如重啟公務員考試、擴大政策性崗位招錄規模、鼓勵企業吸納新人等。

國家統計局早前發布的數據顯示，4月份的18至24歲群體失業率上升至18.2%，但5月再攀升，遠超美歐。國家統計局新聞發言人付凌暉分析，青年調查失業率較高，這一方面是因為疫情衝擊導致企業生產經營困難，吸納就業能力下降；年輕人在疫情常態化情勢下，求職更傾向較穩定的崗位，加劇供需矛盾，抬升調查失業率。

今年的大專畢業生人數再創歷史新高，首次突破千萬大關，恐進一步加重就業壓力，目前被形容為「最難就業季」。北京市有畢業生降低薪資等要求，但依然未獲取錄，很多企業都是未查看或者已讀不回。中國首席經濟學家論壇理事王軍表示，推出的各項支持政策見效，未來幾個月失業狀況會有明顯改善，不宜對這一短期數據過於悲觀。