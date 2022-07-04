內地電話手錶內置遊戲App　誘兒童消費惹爭議

內地愈來愈多家長為方便與孩子聯絡，會為他們添置電話手錶。但有家長發現，電話手錶內居然內置有誘導未成年人消費的遊戲應用程式，直到查帳單發現對不上，才知道孩子在電話手錶上付款花費。有專家提出加強監管，不能讓「打擦邊球」經營等行為游離在監管之外。

北京市海淀區學生家長宋先生表示，其孩子使用的電話手錶內置多款類似於皮膚商城、遊戲等應用程式，本來購買是為了方便聯繫，沒想到孩子用來花錢，直言「哪位家長能24小時盯着孩子」。在天津的家長李璐則指，孩子上月點了同一品牌電話智能手錶的應用程式，被莫名扣款299元人民幣（約350港元），至今一直找不到商家，無法退款。李認為，使用該品牌電話手錶的小學生眾多，他們大多沒分辨力和自控力，容易被誘導。

另有家長確認自己沒開通免密支付，認為該電話手錶不需帳號密碼、也沒任何提示便能扣錢「太恐怖」。內媒指出，近一年涉及該品牌電話手錶的投訴多達276條，大多關於無故扣費、誘導孩子消費等。有專家認為，如屬以遊戲誘導學生消費，這些電話手錶等智能硬件應納入遊戲監管範疇，否則會出現打擦邊球、違規經營、侵犯未成年學生合法權利等問題，令遊戲監管出現漏洞。