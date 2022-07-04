罕見公開責難　美大使促華停散布俄謊言

第10屆世界和平論壇周一（4日）在北京舉行，美國、俄羅斯等國駐華大使出席。這是自俄羅斯和烏克蘭今年2月爆發衝突以來，美俄駐華大使首次現身同一場合。美國大使伯恩斯（Nicholas Burns）呼籲中國外交部停止散布俄羅斯的「謊言」。

伯恩斯、俄羅斯大使安德烈‧傑尼索夫（Andrey Denisov）與英國、法國等駐華大使，在清華大學開展對話，探討聯合國和世界秩序，並向內地學生、學者等發表講話。伯恩斯回答問題時重申美國總統拜登的呼籲，促華避免在俄烏戰爭中對俄提供經濟或軍事支援，並要求停止散布俄方的宣傳和謊言，包括指摘北約挑起這場戰爭、美國在烏建有生物武器實驗室，強調這些說法都是來自俄羅斯，中國卻照本宣科。

報道指，這是美國駐華大使少見直接和公開的責難。伯恩斯又談及全球兩大經濟體中美之間的爭論點，認為中國跟美國與其盟友之間的競爭，成為彼此關係的主要推動力。英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）亦批評中國虛偽，未有譴責俄侵烏。安德烈‧傑尼索夫則稱，他們正遠離被破壞行動推向的深淵，又呼籲讓更多亞洲以至非洲和中美洲的國家加入聯合國安理會，令其更為民主。