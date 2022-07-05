少年溺水失蹤　同行同學燒衫賣車惹疑

陝西省西安市臨潼區一名13歲男孩近日與同學游泳時溺水失蹤，但同行同學不但沒告知家長，還帶走燒掉失蹤者的衣服及賣掉電動車。內地傳媒周一（4日）報道，警方已經介入調查，家長對此感到大惑不解，決定打撈到孩子後進行相關鑑定。涉事同學則稱因太害怕而這樣做，強調事發前與事主沒有發生衝突。

事發上月30日下午，臨潼區零口街道辦零口村民沈女士的外甥小兵（化名）讀完初一並考完試，相約同學出去玩耍卻徹夜未歸，家長上周五（1日）到處尋找，惟遍尋不獲。由於有村民看到小兵和他一名同學離開，於是沈女士等家人找上該同學，對方聲稱並沒見到小兵，但指他可能在渭南市打機，遂帶該他們到當地的網吧尋找，但未有發現，最終決定報警。

另外一名同行同學的家長後來帶着孩子到派出所，表示事發當天與小兵一行5人往渭河邊落水游泳，惟小兵被沖走；前述同學亦有同行，但他起初矢口否認見過事主。民警上周五下午在其他孩子帶領下到其游泳地點，救援隊及消防部門展開打撈，該處禁止游泳。有同學稱當時手拉手落水時有人滑倒，因水流太急小兵被沖走，事後因害怕並按其中一人的提議燒掉小兵的衣服，變賣其騎來的電動車，並瓜分130元人民幣（約152港元）。