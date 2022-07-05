內地昨增335宗本土新冠　宿州今大動員防控疫情

國家衞健委周二（5日）通報，內地周一（4日）新增335宗本土新冠病例，較前一天稍減，無新增死亡病例。其中北京本土添3宗確診，上海本土添3宗確診和5宗無症狀感染，江蘇省亦多66宗本土無症狀感染。安徽省疫情仍然嚴峻，本土新增52宗確診和179宗無症狀感染，周二展開第二輪大排查。

安徽省由上月26日至周一，共報告186宗確診病例，其中1宗為境外輸入，宿州市泗縣佔184宗；期間省內另報告895宗無症狀感染，至此該省本輪疫情已有逾千人受感染。重災區泗縣周日（3日）實行「三長制」，以小區長、樓棟長和單元長分層管理，協助小區靜態管理工作、居民足不出戶。該縣疫情防控應急指揮部決定，周二在當地開展第8輪核酸檢測，以及時發現和科學處置社會面疫情，加快推動社會面疫情清零。

宿州市已宣布，開展疫情防控「大排查、大清零、大服務、大提升」行動，周一至周三（6日）開展3輪大排查，全面排查核酸採集等漏檢人員、困難群眾和工作短板，爭取3日內實現社會面清零。該市疫情防控應急指揮部周二凌晨發布指揮部令，要求組織市、縣（區）黨政群機關、事業單位、國有企業的在職黨員、幹部、職工當日上午前全部向所在社區報到，投身疫情防控工作。各鄉鎮（街道）、社區黨組織要合理安排報到人員，編組調度管理，精準分配任務。