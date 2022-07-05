內地人均預期壽命77.93歲　主要健康指標居前列

國家衞健委於周二（5日）召開新聞發布會，介紹健康中國行動實施以來進展與成效。會上公布，內地人均預期壽命目前提高到77.93歲，主要健康指標居於中高收入國家前列，《「健康中國2030」規劃綱要》2020年階段性目標總體如期實現，健康中國行動今年的主要目標亦提早達成。

健康中國行動推進委員會辦公室副主任、國家衞生健康委規劃司司長毛群安指，健康中國行動取得明顯的階段性成效，包括成立該委員會，建立健全會議調度、工作督辦、監測考核、地方試點、典型案例培育推廣等機制，實現省、市、縣聯動推進。此外，內地建立了國家健康科普專家庫和資源庫及相關發布機制，圍繞健康環境促進等全方位控制影響健康的風險因素；同時通過線上線下多種方式、傳統及新媒體多種渠道，廣泛普及健康知識。

居民健康素養水平目前提升至25.4%，經常運動鍛煉人數佔37.2%。全生命周期健康維護能力亦明顯提升，兒童眼保健和視力檢查服務覆蓋率達91.7%，兒童及青少年總體近視率年均下降幅度接近預期目標，報告新發職業病病例也持續下降。針對心腦血管疾病、癌症、慢性呼吸系統疾病等重大慢性病，以及各類重點傳染病和地方病，內地持續加強綜合防控措施，有效遏制發病率上升，重大慢性病過早死亡率低於全球平均水平。