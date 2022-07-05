台今增近3.6萬宗本土新冠　多103人疫歿

台灣周二（5日）公布，新增35,914宗本土新冠確診個案，比前一天急增逾萬宗；另多103人疫歿，單日死亡數再度破百。關於邊境防疫措施，指揮中心指揮官陳時中周二表示，入境改用快篩的可能性相對低，但會考慮從低風險地區先取消核酸檢測報告。

流行疫情指揮中心表示，新增的本土病例以台中市4,970宗佔最多，其次是新北市、高雄市和台南市，單日新症均未破5,000宗。新增的死亡病例年齡介乎30多歲至90多歲，皆屬重度感染個案，大部分有慢性病史。其中一名30多歲男患者曾有精神疾病，早前出現咳嗽、呼吸急喘等症狀，隨後病情惡化不治。

台媒近日指，台灣針對從低風險地區入境，擬取消兩日內核酸檢測報告的要求。惟指揮中心發言人莊人祥表示，低風險地區的定義需要修正，並要考量監測、檢驗量能、疫情資訊的透明度來決定。對於入境檢疫會否取消居家隔離改為7天自主防疫，他稱仍要持續關注。另外，台北市第19期疫苗預約系統周二上午9時開放預約，提供近5.7萬劑疫苗，其中近2.6萬劑為美國生物科技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗。系統開放一小時後，已有2,817人預約打Novavax疫苗。