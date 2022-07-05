涉獲陸資來台發展組織　愛國同心會4人不獲起訴

台灣統派團體「愛國同心會」被指接受大陸國台辦資助，來台發展組織，涉嫌違反台灣的安全法而受查。台北地檢署周二（5日）偵結，創會會長周慶峻因在偵查期間過世，依法不起訴，另有3人亦因罪證不足不起訴，但對未到案的愛國同心會秘書長張秀葉及周妻林明美發出通緝。

檢調查出，周慶峻與妻子林明美2011年前往湖北省當陽市投資開設魚塘，並成立湖北同心聯發農業綜合開發公司，進而跟當地台辦系統接觸，再開始接受國台辦政黨局、湖北省、廈門市、北京市、福建省、廣東省各台辦系統的資助和領導。周後來同意接受上述台辦單位資助，在台成立愛國同心會為中共發聲，並對抗台獨等運動。周被指在2019年9月接獲指示，圖暴力阻嚇香港民運人士，並指示張秀葉、李男、蕭男、鄭男等人刺探行程伺機攻擊。

蕭男和李男到案後供稱自己只是收錢做事，蕭男負責搭帳篷，李男負責開車，並沒參與愛國同心會會務；鄭男亦稱並無在該會擔任職務。目前滯留大陸的張秀葉則指，愛國同心會與各台辦的接觸全由周慶峻負責。由於周於去年6月離世，檢察官決定不起訴，蕭、李、鄭3人並未受周指示發展組織，難以安全法問罪，他們所為亦不在處罰範圍內。