傳全州縣政府抱走超生子女　桂林市紀委調查

內地網絡近日流傳一份文件，針對有信訪民眾要求追究拐子犯的刑事責任，廣西桂林市全州縣衞生健康局通告回應指，失蹤的兒童屬於超生子女，故被政府人員抱走作「社會調劑」，強調過程不涉及拐賣兒童，對信訪事項不予受理。事件引起爭議後，桂林市紀委等介入調查，周二（5日）就全州縣衞生健康局不當處理信訪一事對局長等人停職調查。

網傳告知書指出，全州縣信訪局於上月28日把唐月英和鄧振生向廣西壯族自治區信訪局反映「要求追究高麗君等人涉嫌拐賣兒童一案，要求公安機關立案偵查」的信訪事項，轉交全州縣衞生健康局辦理。告知書提到，根據1990年代全區計劃生育工作嚴峻形勢，嚴格執行控制人口數量、提高人口素質的政策，對違反計生法規強行超生的子女中選擇一個進行社會調劑，是縣委和縣政府作出的決定。當中又指信訪者超生的孩子（第7孩）是由全縣統一抱走，不存在拐賣兒童行為，而相關孩子去向沒留下任何紀錄。

全州縣衞健局辦公室一名工作人員回應內媒時，稱辦公室未下發過這份告知書，此事應由負責信訪工作的相關股室處理，他們已開會處理調查以確認真偽。桂林市委市政府高度重視事件，派出由市紀委、市委組織部等相關部門組成的聯合工作組到全州縣調查；根據初步調查，責成全州縣對漠視群眾訴求、行政不作為的縣衞健局局長和分管副局長等相關人員停職調查，將繼續深入了解情況。廣西自治區黨委亦要求，自治區紀委監委牽頭會同有關部門迅速派出工作組，指導桂林市調查處理。