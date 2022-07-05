高分少女填報大學志願時　遭單身男親戚殺害

河南省洛陽市新安縣一名女高中畢業生，早前在高考考獲601分的好成績，惟於上周五（1日）在家中填報志願後，離奇遭人闖入殺害。該縣公安局磁澗派出所周一（4日）透露疑犯已被抓獲，並移交給刑警大隊處理，據報是一名身負殘疾的男親戚，犯案動機未明。

年僅18歲的受害人馮某月居於八陡山村，今年河南理科一本線509分，其優異成績超出一本線92分，讓她可嘗試報考部分「211」高校，而其第一志願是鄭州大學。馮女的父母表示，事發當天女兒原本在家中填報志願，但母親在下午5時多回到家中時發現家門敞開，女兒不在家，手機、電腦和報考資料都扔在床上。馮母察覺有異，便出門尋人，約一小時後在一處廢棄洞中發現女兒的遺體，其當時身上蓋着塑膠布，「頭上有窟窿」。

馮母尋找女兒途中，8歲侄子告知曾看見馮女和同村51歲單身男親戚馮某民在案發現場附近一起幹農活，於是她前往該親戚家中詢問，但對方堅稱不知情。馮某民其後被警方帶走，通報指他已被刑事拘留，他對犯罪事實供認不諱，檢察院和法院已提前介入，確保案件迅速辦理。