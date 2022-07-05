今增4宗本土新冠　發布高中低風險區防疫指引

北京市政府新聞辦周二（5日）召開疫情防控例行新聞發布會，市政府新聞發言人徐和建表示，延慶區篩查發現一宗由入境隔離期滿返京人員引發的聚集性疫情，屬於社會面個案，顯示市外輸入問題是當前面臨的最大風險。該市周二新增4宗本土感染，市疾控中心同日發布新的高、中、低風險區人員防疫指引。

徐和建表示，延慶區周一（4日）新增的上述患者上月從境外返回內地，完成14天集中隔離後，上周五（1日）從上海乘搭MU5103航班返回北京，經核酸檢測後發現染疫。當局強調要從嚴做好社會面防控，嚴格小區（村）、單位、公共場所進入查驗，做好重點篩查和常態化核酸檢測，加強集中醫學觀察點規範管理，加大長者疫苗接種工作推進力度。

新防疫指引要求，高風險區內民眾需做到「足不出戶，上門服務」；中風險區內民眾需「人不出區、錯峰取物」；低風險區內民眾需做到「個人防護，避免聚集」。民眾必須配合核酸檢測措施，每日做好健康監測等，若出現症狀不得謊報、瞞報。另北京中同藍博醫學檢驗實驗室有限公司早前涉違規多管混檢，市檢察院辦公室周二表示，該公司的張姓和童姓等3人涉妨害傳染病防治罪，被批准逮捕。