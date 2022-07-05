瀾湄合作外長會緬甸舉行　王毅提未來6大方向

中國國務委員兼外長王毅周一（4日）在緬甸蒲甘，出席瀾滄江—湄公河合作第7次外長會，提出瀾湄合作未來6個重點方向。他表示，中國經濟長期持續向好，正加快構建新發展格局並推動高質量發展，將為湄公河國家提供更大市場和機遇。中國外交部周二（5日）表示，中方願與湄公河國家分享合作紅利，增添發展動力。

王毅提出的未來合作重點方向，包括加強戰略引領，打造高質量共建「一帶一路」示範區、全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區；深化經濟融合，釋放中老鐵路通車利好，推動建設中老泰鐵路，深化陸海新通道合作；做大農業合作，共建農產品質量安全示範基地。此外，堅持綠色發展，探討建立瀾湄災害管理合作機制和中長期林業合作機制；促進數碼合作；並加強人文交往。

中國外交部發言人趙立堅周二指出，王毅在該外長會上宣布，中方下階段將推出6大惠湄舉措，包括實施瀾湄農業合作百千萬行動計劃、瀾湄興水惠民計劃、瀾湄數字經濟合作計劃、瀾湄太空合作計劃和瀾湄英才計劃、瀾湄公共衞生合作計劃等。會上亦發表了聯合新聞公報和關於深化海關貿易安全和通關便利化合作，農業合作和保障糧食安全災害管理合作，文明交流互鑒4份聯合聲明等。