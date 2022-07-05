巴基斯坦孔子學院恐襲4死　主謀落網

巴基斯坦南部信德省卡拉奇大學內的孔子學院附近今年4月發生自殺式炸彈襲擊，造成4死，包括3名中國公民，另有1名中國教師受傷，策劃者早前被捕。巴基斯坦官員周一（4日）公布，再多一名關鍵疑犯落網。反恐部門周二（5日）舉行關於此案的新聞發布會，指被捕者是主謀，為分離組織「俾路支解放軍」和「俾路支解放聯盟卡拉奇」（BLF）的指揮官。

信德省高級警官梅蒙表示，在巴基斯坦反恐部門與當地情報機關合作下，在卡拉奇古爾尚‧伊克巴爾拘捕卡拉奇大學孔子學院襲擊案一名重要疑犯，名為修艾布（Shoaib），當地安全部門認為今次拘捕行動非常重要，有望瓦解該組織網絡。反恐官員表示，修艾布與一名中國工程師在古爾拜被殺案有關，曾在阿富汗受訓製造炸彈，與孔子學院襲擊案中女人彈布勒姆什的丈夫巴洛奇（Hebatan Baloch）有聯繫。

反恐部門在周二的新聞發布會上指出，修艾布是卡拉奇大學孔子學院襲擊案的主謀，善於製造簡易爆炸裝置。從去年開始，他試圖對一些女性和女學生洗腦，說服她們參加自殺式炸彈襲擊。會上又指，恐怖分子發動恐襲是為了破壞中巴經濟走廊項目，阻止外國人在巴投資；又稱有外國勢力疑在幕後操縱這宗襲擊，當局將繼續調查。