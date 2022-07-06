內地昨增353宗本土新冠　首見Omicron BA.5.2

內地多地的本土新冠疫情再起，周二（5日）新增353宗本土新冠病例，其中最嚴重的安徽省新增222宗本土個案，包括81宗確診和141宗無症狀感染，主要集中在泗縣。陝西省西安市出現內地首波Omicron BA.5變種毒株引發的本土疫情，周三（6日）凌晨零時起實施7天臨時管控措施，但強調並非「封城」。

國家衞健委周三通報，內地前一日新增112宗本土確診和241宗本土無症狀感染。陝西疫情持續，西安市疫情防控指揮部有關負責人表示，部分公共場所實施臨時管控，減少人員流動，降低交叉感染風險，但不是封城。省疾控中心周二發布消息指，西安此波本土疫情的核酸樣本檢測結果，證實為Omicron BA.5.2分支，目前正進行病毒溯源。

安徽自上月26日至周二已錄得267宗確診，另有1,002宗無症狀感染，疫情正不斷擴大。另外，上海新增24宗本土病例，包括9宗確診和15宗無症狀感染；北京新增6宗本土病例，包括5宗確診和1宗無症狀感染，全部均為隔離觀察人員。