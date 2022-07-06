最大宗立委集體貪污案 5人判囚半年至10年

台灣的立法院前年爆出歷來最大宗的跨黨派立委集體貪污案，台北地方法院周三（6日）對5人作出裁決，立委蘇震清、廖國棟、陳超明及前立委徐永明涉貪罪成，分別判囚7年4月至10年。立委趙正宇逃過涉貪罪，但因違反稅捐法逃漏稅判囚半年，得易科罰金。全案可上訴。

案情指，太平洋流通公司前董事長李恒隆，涉嫌透過中間人、是知管理顧問公司總經理郭克銘等人行賄立委，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部撤銷太平洋流通公司增資登記，企圖奪回SOGO經營權。檢方指控蘇震清於2012年至2015年間，以借款、參與黨內初選等名義收受李2,580萬元（新台幣，下同，約679萬港元）賄款。

此外，廖國棟被指在2015年至2020年收受李賄款790萬元（約208萬港元）；陳超明於2019年受賄100萬元（約26萬港元）賄金；徐永明則試圖索賄無果。此外，趙正宇家中亦搜出170萬元（約45萬港元）來源不明的財產，另有逾68萬元（約18萬港元）逃漏稅。惟眾人均不認罪。

台北地方法院最終依貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪，對蘇震清判囚10年、褫奪公權5年，廖國棟判囚8年半、褫奪公權4年，陳超明判囚7年8個月、褫奪公權3年，徐永明判囚7年4個月、褫奪公權3年，同時沒收蘇、廖、陳的犯罪所得。趙正宇除判囚半年、得易科罰金，另罰款6萬元（約1.6萬港元），財產來源不明部分則獲判無罪。