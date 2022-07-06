付不起6000人民幣罰款　全州縣超生孩子被抱走

廣西桂林市全州縣周二（5日）傳出一對唐鄧夫婦信訪控訴幼子遭拐走，但縣衞生健康局不受理，稱涉事兒童屬於超生子女，故被政府人員抱走。引起爭議後，鎮政府、派出所等相關部門當晚來到涉事家庭了解訴求。被抱走男孩鄧小周的姐姐鄧梅（化名）向內媒表示，當年因付不起6,000元人民幣（7,021港元）罰款，父母和弟弟及大姐被帶去全州縣城，之後弟弟被人從旅館抱走。

鄧梅表示，父母育有4男3女，她排行第4，比鄧小周正好大12歲。她提到，鄧小周被抱走前曾和母親、大姐去過涉事的高某家中。父親當日回了鄉下家中籌錢，母親和弟弟住縣城的旅館，第二天弟弟便遭抱走。其父曾到高某家中詢問鄧小周的下落未果，後來高某一家更搬走，故鄧梅認為高某掌握相關線索。

家屬表示，鄧小周於1989年出生，現在已30多歲，被抱走時卻不到一歲。唐鄧夫婦其他家人這些年一直為尋找鄧小周而奔走，曾到公安機關採集DNA訊息用於尋人，尋子是年事已高的二人餘生最大願望。安和鎮政府工作人員表示，正在跟進處理此案，相關部門已着手調查取證，同時聯繫當事人了解他們的訴求。桂林市紀委等已介入，就全州縣衞生健康局不當處理信訪一事對局長等人停職調查。