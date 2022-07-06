今增3宗本土新冠　下周一起入聚集場所須打針

北京市政府新聞辦周三（6日）召開疫情防控例行新聞發布會，當日新增3宗本土新冠病例，均為隔離觀察人員。市政府新聞發言人徐和建表示，市外輸入是當前疫情防控面臨的最大風險。該市自下周一（11日）起進入聚集場所的人員，須接種疫苗，包括圖書館、戲院和網吧等公共場所。

徐和建在會上指出，延慶區近日篩查發現的病例，是由入境隔離期滿返京人員引發的聚集性疫情。會上提及，北京市內近日發現一名社會面篩查人員，其餘感染者均為其密切接觸者，屬隔離觀察人員。此輪疫情為輸入病例引起的本土聚集性疫情，其中部分病例的基因測序屬變種病毒株Omicron BA.5.2分支。

市疾控中心副主任龐星火認為，新症的傳播鏈清晰，來源明確，根據現有疫情發展態勢，初步認為總體可控。他強調，從外地返回並解除隔離人員，應按規定做好健康監測、核酸檢測等防控措施，不聚餐聚會。當地同時將14天內有1宗或以上本土病例所在縣（市、區、旗）旅居史人員嚴格限制進返京，調整為7天內有該區域旅居史人員嚴格限制進返京；對有1宗或以上本土病例所在地級市其他縣人員、陸路邊境口岸所在縣人員不再限制進返京。