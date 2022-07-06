傳網店售女童下體寵物食品　內地平台急下架

近日網傳內地電商平台拼多多上有一間名為「力歐高寵物食品」的店舖，聲稱將活生生的女童下體肉加工，製成寵物食品售賣，並描述商品含「童肉碎」及「童肉童骨架」等恐怖字眼，並配上女童斷腿照片，引起嘩然。有內媒報道指，平台周一（4日）即時下架並永久關閉涉事網店，警方已着手調查。

力歐高寵物食品在販售內容中聲稱，新鮮肉泥取自女童下體部位製成，並指童肉碎富含狗及貓健康必須的營養成分，好消化易吸收。店方還宣稱女童肉體可作生鮮批發，配以女童斷腿照片。不少網民質疑事件真實性，亦有人猜測該店是利用暗語來進行不法交易，如「力歐高」可能取自小女孩英文「little girl」諧音，「食品」則為「視頻」的諧音，涉事店舖可能是販售女童色情片。

報道引述拼多多客服人員指，目前已將涉事店舖停業整頓，未來會作後續調查和追究應負的法律責任，並及時聯繫公安及相關部門，積極配合相關協查工作。媒體消息稱，涉事28歲店主杜某是山東省萊西市人，居於山東省煙台市，自主註冊該店，歷史真實成交紀錄為零。據報，該店上傳的血腥照片來自網上一條短片，相信是杜某截圖後改圖而成。