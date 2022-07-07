內地昨增338宗本土新冠　上海卡拉OK違規開業受罰

國家衞健委周四（7日）公布，內地前一日新增338宗本土新冠病例，包括94宗確診和244宗無症狀感染。上海市疫情近日反彈，新增54宗本土病例，包括32宗確診和22宗無症狀感染。上海市疫情防控記者會周三（6日）表示，近期出現的病例多為卡拉OK顧客及其密接者，評估風險後當地宣布暫緩開放卡拉OK場所。普陀區多家卡拉OK因違規經營，遭相關部門釘牌。

針對普陀區蘭溪路148號發生疫情，位於上址的自由港量販KTV及K萊米唱吧，分別因在未經准許營業下擅自經營，以及在未取得《娛樂經營許可證》擅自經營，同時未落實疫情防控措施，導致疫情傳播。官方周三晚宣布吊銷上述兩者營業執牌並罰款，同時將相關人士列入嚴重違法失信名單。普陀區文化和旅遊局執法大隊大隊長王偉芳，以及曹楊新村街道營商發展辦公室主任王銳，因落實監管責任不力被予以黨紀立案，並進一步審查。

安徽疫情稍後回落，新增本土個案167宗仍佔最多，包括39宗確診和128宗無症狀感染，當中162宗由宿州市泗縣報告。自上月26日至周三凌晨零時，安徽累計報告1,427宗病例。根據宿州市疫情指揮部消息，截至周三中午12時，泗縣第8輪區域核酸檢測驗出9名感染者，是該縣多輪社會面篩查以來，發現感染個案首次跌至單位數。北京則新增4宗本土確診病例，均於隔離觀察人員中發現。