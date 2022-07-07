男子殺女友判死刑　兩同謀埋屍獲緩刑

江蘇省南京市21歲女大學生李倩月於前年被男友洪嶠與另外兩名男子合謀殺害一案，周四（7日）在雲南省西雙版納中級人民法院一審公開宣判，洪嶠因故意殺人罪被判處死刑，剝奪政治權利終身；其餘兩名被告張晨光和曹澤青則被判死刑緩刑2年。法院公布的案情細節顯示，事發前各被告曾商議殺人計劃，又進行了多次演練。

法院經審理查明，洪因與李女發生矛盾，並產生殺害對方之意。前年7月6日，洪等人選定雲南省勐海縣普洱茶公園為作案地點。同月9日，李女被誘騙至作案地點，遭曹和張殺害並埋屍。法院認為，洪為案中犯意提起者、策劃者、指揮者，並提供作案費用；張和曹積極參與策劃、分工合作殺人。三人均為主犯，其中洪的地位最高，罪責最突出。

此外，洪又被控於2019年5月與另一被告祁文強，在南京市某度假區盜竊一副價值1.8萬元（人民幣，下同，約2.1萬港元）的單目夜視儀，法院以非法佔有罪分別判二人2年半及2年有期徒刑，並各罰款1萬元（約1.18萬港元）和8,000元（約9,500港元）。

法院宣判前，李女的父親向內媒透露，疑犯家屬早前曾致電聯繫希望見面，並表示可以付高額金錢補償。惟李父強調不接受賠償，一直以來的訴求就是嚴懲疑犯。