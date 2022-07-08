內地昨增378宗本土新冠　上海多區娛樂場所停開

國家衞健委周五（8日）公布，內地前一日新增378宗本土新冠病例，包括47宗確診和331宗無症狀感染。新增本土病例最多地區為安徽157宗，山東突新增66本土無症狀感染，上海市再多45宗本土病例。因應普陀區近日爆發卡拉OK聚集疫情，上海多區宣布卡拉OK、網吧、棋牌室等娛樂行業場所暫緩開放。閔行區周五宣布，原定於周六（9日）開展一輪例行全員核酸檢測，改為於周五至下周日（10日）連續三日進行。

上海新增本土病例包括17宗確診和28宗無症狀感染，全部在隔離管控中發現。靜安區、黃浦區政府官方微信周四（7日）宣布，由於該市有多宗新冠病例的軌迹涉及密閉空間類文娛場所，根據相關部門要求，為有效阻斷疫情傳播，區內歌舞娛樂、遊戲遊藝、網吧、棋牌室、密室劇本殺等環境較為密閉、空間狹小、人員密集的娛樂行業場所暫不開放。

山東前一日新增本土無症狀感染病例均在臨沂發現。據了解，臨沂本輪疫情首發病例為包裝批發零售業工人，周三（6日）在定期核酸檢測時被發現染疫。同日臨沂一間中學某學生被驗出核酸受感染，後發現與首例患者有關聯。學校全體教職員和學生共2,112人隨即被集中隔離。