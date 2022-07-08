中美軍方高層視像會議　華促加強對話管控分歧

中國中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成周四（7日）應約與美國參謀長聯席會議主席米利視像對話。李作成提出中美軍方要加強對話及管控風險，不要蓄意對抗及排斥，中方在國家核心利益問題不會讓步，敦促美方遵守「一個中國」原則，停止美台軍事勾連。

李作成說，新時期中美相處應該相互尊重、和平共處、合作共贏，美國總統拜登多次作出「四不一無意」積極表態，中方對此高度重視。兩軍要秉持相互尊重、客觀理性態度，進一步加強對話、管控風險、推進合作，而不是蓄意製造對抗、挑起事端、相互排斥。他強調，北京在國家核心利益問題上無任何妥協退讓餘地，如果有人肆意挑釁，必然遭到中方堅定反制回擊。中方要求美方恪守「一個中國」原則和三個聯合公報規定，停止開歷史倒車，停止美台軍事勾連，避免衝擊中美關係和台海穩定，中國軍隊將堅決捍衞國家主權和領土完整。

雙方認為，保持兩軍關係穩定發展，避免引發衝突對抗符合雙方共同利益，可就此保持溝通，二人還就海空軍事安全、烏克蘭危機等交換意見。美國國防部指，米利強調與解放軍進行實質對話改善危機溝通和減少戰略風險的重要性，他與李作成就地區和全球安全議題作出建設性的討論。