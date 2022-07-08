美參議員拜會蔡英文　盼確保台灣自決未來

美國共和黨參議員史葛（Rick Scott）首度訪台，周五（8日）上午到總統府拜會台灣的蔡英文總統。蔡英文致詞時稱，台灣會持續與美國密切合作，共同促進印太地區的穩定和繁榮。史葛則表示，美國及其他熱愛自由的國家將攜手合作，確保台灣能夠決定自己的未來，而不是由其他國家來干涉。

她致詞時感謝史葛於去年和今年都提出攸關台灣安全議題的法案。她指出，這幾年來不論是疫情大流行、威權主義擴張、俄羅斯入侵烏克蘭等挑戰，都顯示民主夥伴之間必須更加深化合作。她又提及台美21世紀貿易倡議已啟動並舉行首次會談，上月底台灣又組團參加「選擇美國投資高峰會」並到許多州訪問，尋求台美更多合作商機。這些互動交流都將為台美合作持續打下深厚基礎。

史葛則表示，美台發展貿易關係非常重要。透過這次訪問，他希望可以了解台灣當局及商界領袖如何進一步推動兩地貿易關係。身為美國國會國防委員會一員，以及負責任的美國公民，他希望推動台灣及當地人民在自由以及安全方面的努力。據了解，史葛結束拜會蔡英文後，下午將赴行政院拜會行政院長蘇貞昌。

在北京，中國大陸國防部發言人吳謙周五就史葛訪台回應記者稱，美方此舉嚴重違反一個中國原則和陸美三個聯合公報規定，嚴重損害陸美關係的政治基礎，嚴重破壞兩軍關係，加劇台海地區局勢緊張升級，中方對此堅決反對。