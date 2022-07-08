新毒株引發本土聚集性疫情　防控形勢嚴峻

國務院聯防聯控周五（8日）開記者會，指出新冠變種病毒株Omicron亞型BA.5正成為全球主要流行毒株，並在國內引發本土聚集性疫情，認為防控形勢嚴峻複雜。

國家衞健委疾控局副局長雷正龍指出，上月下旬起，內地每天報告的感染者數目低於40宗，但上月30日報告超過100宗，上周五至周四（1日至7日）平均每天報告感染者325宗，波及16個省47個地市，主要在安徽和江蘇兩個省份。整體上6月份本土新冠疫情呈現波動下降的態勢，但本月上旬局部地區疫情有所反彈。

雷正龍表示，國外疫情反彈明顯，「外防輸入，內防反彈」的疫情防控壓力依然很大，各地需嚴防境外輸入病例引發本土疫情，同時要提升本土聚集性疫情應急處置能力，及時遏制、阻斷社會面傳播，統籌社會經濟發展和疫情防控。民航局飛行標準司副司長孔繁偉表示，將對入境人員雙採雙檢的檢測要求優化為僅口咽拭子單採單檢，不再採集鼻咽拭子；取消入境人員涉新冠血液樣本的檢測要求。另針對疫情傳播風險較低的貨機，取消登臨檢疫，進一步縮短通關時間，提升周轉效率。