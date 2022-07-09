村鎮銀行存戶健康碼再現異常　鄭州官方稱核實中

河南省多家村鎮銀行近期有存戶提款出現困難，當存戶前往鄭州打算維權時，又因健康碼無故轉紅色被要求隔離或返回原居地。事發後，鄭州多名官員被問責處分。但周四（7日）晚間，再有河南村鎮銀行存戶向內媒反映，健康碼再次轉紅。鄭州市政務熱線工作人員其後回覆稱，已接獲反映，將核實情況。

人在濟南的河南某村鎮銀行存戶梁振近日在當地接受核酸檢測後，突然發現山東健康碼轉紅，賦碼訊息顯示，紅碼訊息由河南省推送。6月14日，他的健康碼曾同樣被河南省賦紅，後經媒體廣泛報道，其健康碼翌日離奇變綠。梁振稱，他曾於6月27日前後到過位於鄭州的銀監會河南監管局，詢問村鎮銀行取款事宜，返回濟南後一直未外出。

除梁振之外，近期有近10名河南村鎮銀行存戶向內媒反映自己的健康碼轉紅，這些人的「紅碼」都伴隨一條提示：河南省將您的健康風險等級定為高。鄭州市衞健委工作人員周五（8日）回覆內媒查時表示，不清楚健康碼轉紅的原因，又稱該該衞健委不是健康碼賦碼單位，沒有賦碼和轉碼的權利。另有存戶稱，在聯系河南衞健委登記過訊息後，自己的健康碼就變回綠色。河南衞健委值班室周四對此表示，這種情況是因為系統切換所致，在登記相關人員訊息後很快就會解決。惟不少存戶對健康碼能如此隨意轉換感到疑惑和震驚。