中法外長會晤　堅持全面戰略夥伴關係

中國國務委員兼外長王毅周五（8日）在印尼峇里島出席二十國集團（G20）外長會期間，與法國外長科隆納（Catherine Colonna）會面，討論中歐關係。王毅高度讚賞並堅定支持法方堅持戰略自主，願與法方深化務實合作。

內地官媒周六（9日）公布二人會面內容。王毅表示，中法關係保持穩定發展勢頭，不僅為兩國和兩國人民帶來福祉，也為動盪不定的世界注入穩定性。中方珍視兩國互信和友誼，願與法方加強戰略協作，推動兩國全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階。他指作為有全球影響的兩大力量，中歐應堅持合作共贏的主基調和全面戰略夥伴關係的正確定位，要做「合作派」和「團結派」，不做「脫鉤派」和「對抗派」。

科隆納表示，法方一貫支持推進歐中關係，主張通過對話積累共識，將繼續着眼長遠，堅持理性，保持開放，深化歐中各領域合作。法方堅定主張維護聯合國憲章，尊重主權原則，重視中國對維護全球穩定的重要作用，認為加強法中戰略協作對應對當前全球性挑戰非常重要。雙方同意促進人文交流，便利人員往來，加強應對氣候變化和保護生物多樣性合作，另談及烏克蘭、北韓等議題。