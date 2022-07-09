台海衝突最壞情況　美司令稱做好準備

美國主導的環太平洋軍演（RIMPAC）正在夏威夷群島及南加州舉行，美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）周五（8日）表示，演習不針對中國大陸，但解放軍增長的海軍戰力令人擔憂；雖然基於敏感的政治環境而沒有邀請台灣參加，但台灣海峽若爆發衝突，美方也會做好準備應對最壞情況的可能。

環太平洋軍演6月29日至8月4日舉行，26個國家派出38艘水面艦艇、4艘潛艇、超過170架飛機及25,000人參與。帕帕羅說：「演習不針對任何特定的國家或國家行為者，但它確實表明所有參與國維護基於國際規則的秩序、主權原則、海洋自由原則、《聯合國海洋法公約》的一致決心，並一致反對一些國家行為者試圖改變幾個世紀以來，被普遍接受基於規則的國際秩序之擴張主義活動。」

美國國會去年12月通過《2022年國防授權法案》，明確提出美國國防部應該邀請台灣參與今年環太平洋軍演。帕帕羅稱是否邀請台灣是政策決定，又希望並祈求台灣問題能夠和平解決，否則「我和其他很多人都準備好應對衝突」。他重申根據1979年的《台灣關係法》，美國國防部有責任為最壞的情況做準備。