打擊直播裸露低俗亂象　專家籲設鑒黃師監管

內地民眾喜歡用手機及平板電腦觀看直播及短視頻，不少直播主為提高人氣，抱着「穿得少，扭得好，流量肯定少不了」的心態，以致相關內容涉黃、涉暴及低俗問題嚴重。有專家建議，平台可引入第三方「鑒黃師」加強監管，同時對主播進行實名認證，並納入負面清單管理和徵信管理等。

內媒記者近日隨機進入某直播間，一位名為「愛笑的顧兒」的女主播正與他人比較打賞。眼看就要輸掉，女主播突然隨把手拉高裙子、露出大腿，之後又做出抖胸等性挑逗動作，頓時讓直播間「刷禮物」不斷。有業內人士指出，主播作出性感演出，往往能瞬間令直播熱度大漲，因而讓不少主播沉迷這種「發福利漲熱度」的模式。

國家廣播電視總局以及國家文化和旅遊部上月聯合發布《網絡主播行為規範》（下稱規範），是內地首次系統性全面規範網絡主播行為的重要舉措，當中明確提到，網絡主播要保持良好聲屏形像，表演、服飾、語言、行為、肢體動作。但實際情況而言，直播行業不良風氣有待整頓。

泰和泰（重慶）律師事務所高級合夥人朱杰建議，平台方可採取引入第三方「鑒黃師」、「鑒俗師」加強監管，平台也應對直播內容進行低解析度影像留存時間，以便追溯其言行的合規性，並且利用演算法，直接「熔斷」違規、違法主播的直播行為。中國傳媒大學教授王四新認為，平台方需啟動全方位的動態身份巡查審核機制，而短時間內某直播間出現用戶量暴增、粉絲量暴增情況，後台都應配有相關監督措施。