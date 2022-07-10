民進黨倡陳時中林佳龍　選雙北市長

台灣民進黨周日（10日）召開選舉對策委員會（選對會），會上建議由衞生福利部部長陳時中出任台北市市長候選人，而前交通部長林佳龍則任新北市市長候選，雙雙有望出戰年底九合一地方選舉。陳時中隨後表示感謝，並稱：「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣。」

當作出上述「龍中戰雙北」建議後，選對會周三（13日）會把人選提交中執會，之後再徵召提名。主席蔡英文在選對會上表示，她期待陳時中與林佳龍組成「雙北雙箭頭」並肩作戰，又指民進黨已提出18位縣市長候選人，經多方徵詢及完整討論，展開縝密布局，選對會也一致同意，須徵召最強、最有勝選機會、最符合在地發展所需要的人選。

對於獲得黨內肯定，陳時中發聲明感謝蔡英文及選對會，並稱：「我責無旁貸，盡力承擔。」他指自己在台北長大之餘，也住在該處，亦知道城市發展已停滯太久：「請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」

至於新北市長候選人，蔡英文稱當地是全台人口最多第一大城，是攸關台灣未來發展的重中之重，又指正因為新北挑戰更大、責任更大，需要更大格局、更大決心，林佳龍正是民進黨最強、最好、最合適的人選。

除民進黨，國民黨早前亦宣布，正式通過提名立委蔣萬安參選台北市長選舉，新北現任市長侯友宜則有望爭取連任。