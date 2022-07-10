民航業今年損近1276億人民幣　12航空公司負債

中國民航局統計，今年上半年民航產業整體虧損達人民幣1,089億元（人民幣，下同，約1,289億港元），其中有12間航空公司陷入「資不抵債」的困境。民航局局長宋志勇上周五（8日）表示，疫情前內地民航業連續11年獲利，2019年的利潤總額達549億元（約650億港元），疫情爆發後累計虧損近3,000億元（約3,550億港元）。

中國民航局年中工作電視電話會議上周五在北京舉行，宋志勇表示，內地民航業自2018至2019年的營業收益均突破1兆元（約1.18兆港元），其中今年上半年的每日航班量最低僅2,967班，營收為3,072億元（約3,636億港元），比疫情前下降41.8%。

目前內地航空公司資產負債率達82.2%，較疫情前上升11.9%，其中有12間企業的資產負債率超過100%，陷入資不抵債的困境。在收入銳減同時，民航業面臨的成本壓力卻不斷增加。民航局日前提出以現金補貼虧損的企業紓困計劃，自5月21日起，內地的航空公司執飛國內線載客航班，若一趟收入無法和運行成本打平，虧損部分將獲得政府現金補貼。